Patty Mills: “Es un sueño para mí jugar en un paraíso como este”

Por sus orígenes en las islas del estrecho de Torres (Australia) y por residir en Hawái con su familia, Mills ha declarado que se siente "muy cómodo y muy bien” por poder jugar al baloncesto en un entorno como Tenerife.

“Es un sueño para mí jugar en un sitio como este, es el paraíso”, ha dicho el jugador, que ha asegurado que tras “un tiempo de descanso” la opción de La Laguna Tenerife “fue la mejor disponible”.

“Era el mejor equipo posible para llegar y contribuir de inmediato, este es mi sitio y estoy totalmente implicado”, ha dicho.

Mills ha dicho que espera traer “su experiencia” a un equipo “que quiere ganar aún más” y a su vez se siente “emocionado” por poder compartir pista con otro veterano como Marcelinho Huertas.

“Es realmente inspirador ver cómo está rindiendo en este momento de su carrera”, ha añadido.

El base australiano quiere “aprender cómo funciona la mente” de su compañero brasileño para juntos “poder ganar y ser un equipo difícil de batir”.

Para Mills, jugar con Mace es “un verdadero honor y un sueño hecho realidad para cualquier jugador”.

Pese a llevar sólo una semana en la isla, el jugador ha indicado que ya ha podido ver el tipo de equipo que es La Laguna Tenerife ya que compartiendo momentos como las comidas o los viajes ha sentido “la camaradería”.

“He entendido que el ambiente familiar es muy importante aquí, estoy muy emocionado por formar parte de esto y representar al equipo y a la isla de la mejor forma posible”, ha apuntado.

Mills ha jugado dos encuentros vestido de aurinegro, uno en Liga de Campeones ante el Trieste, donde aportó 9 puntos, y otro ante el Unicaja Málaga, donde resultó clave para el holgado triunfo isleño con 24 tantos en 22 minutos en pista.

Este domingo, el jugador realizará su debut en un Santiago Martín que espera con ansias conocer a su nueva estrella con experiencia en la NBA y con una trayectoria de leyenda en el baloncesto FIBA.