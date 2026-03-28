Andorra, la puerta de entrada del Baskonia a la tercera plaza

Los de Paolo Galbiati llegan a este duelo con un impulso importante tras superar a Hapoel Tel-Aviv en la Euroliga, que rompió una racha de ocho derrotas consecutivas en Europa.

Además, los baskonistas recuperaron a Rodions Kurucs, uno de sus baluartes en ataque y en defensa, sobre todo, con tantos efectivos en el dique seco.

Para este duelo tampoco estarán disponibles Tadas Sedekerskis, Khalifa Diop y Markus Howard, y lo más probable es que Markquis Nowell sea el descartado por el entrenador lombardo.

Será difícil que los vitorianos tengan el acierto del último encuentro, pero cabe subrayar que en los últimos partidos ha mejorado su lanzamiento exterior y ha recuperado a Clement Frisch.

El francés ha encadenado varios encuentros con acierto en el triple y aportación en el rebote y en la defensa, y el Baskonia lo ha agradecido.

Ahora mismo, la tercera posición está a tiro del Baskonia, que podría alcanzarla el próximo miércoles ante el Casademont Zaragoza en un partido aplazado.

Antes deberán ganar en el Principado, donde han caído en sus dos últimas visitas.

Los andorranos suman dos derrotas consecutivas y se mantienen en la pelea por salir de los puestos de descenso.

Jabari Rice ha cambiado al equipo en solo tres partidos y se ha sumado al liderazgo de Shannon Evans.

Son los dos jugadores a los que tendrán que prestar atención el Baskonia.

El base se ha recuperado y podrá jugar junto con Xavier Castañeda, mientras que Stan Okoye y el exbaskonista Rafa Luz siguen de baja en el equipo del exentrenador azulgrana Zan Tabak.