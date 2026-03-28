El Barça busca trasladar su racha europea para romper la mala dinámica en la ACB

Las derrotas ante Asisa Joventut (84-72) y Real Madrid (76-95) han relegado al conjunto azulgrana a la quinta posición, con un balance de 15-8, una victoria por encima del principal perseguidor por estar entre los ocho primeros, el Surne Bilbao Basket (14-10).

Es por ello que el cuadro catalán no puede relajarse en el plano doméstico una vez el objetivo de afianzarse entre las diez primeras posiciones de la máxima competición continental, donde suma 20 victorias, tres más que el undécimo clasificado, el Maccabi Rapyd Tel Aviv (17-16), parece asumido a falta de cuatro jornadas por disputarse.

Todo ello después de una semana prolífica en Europa, con dos triunfos de enorme valor: primero ante el Anadolu Efes turco (78-71) y, este viernes, ante el Estrella Roja serbio, con prórroga de por medio (92-88), ambos con un denominador común: Will Clyburn.

Si ante el equipo dirigido por el español Pablo Laso el alero estadounidense anotó 21 puntos, 16 de ellos en la segunda mitad, frente al cuadro balcánico orquestó el ataque con 18 unidades, 8 de ellas en la prórroga, mostrando destellos del jugador que, en sus primeros meses antes de la lesión, parecía flotar sobre la pista.

Que Will Clyburn y otro anotador nato como Kevin Punter recuperen su facilidad para ver aro condiciona gran parte de las aspiraciones del Barça esta temporada.

A esos argumentos junto al factor emocional de un Palau Blaugrana que, este viernes, volvió a sostener a los suyos, se agarra el cuadro catalán para afrontar el tramo decisivo de la temporada con los dos títulos que restan en juego.

Más teniendo en cuenta que el conjunto azulgrana llega al límite físicamente: la lesión de Nico Laprovittola ha mermado la rotación, y aunque Juan Núñez ya entrena con el grupo, su regreso se hará con cautela tras estar alejado de las pistas durante prácticamente un año.

Menos de 48 horas después de la batalla física librada ante el Estrella Roja, el Barça recibirá a otro equipo que basa gran parte de su juego en su talante físico, El Unicaja, con el mismo balance (15-8), se presenta como un competidor directo en la lucha por escalar posiciones, ahora en la ACB.

El conjunto andaluz aterrizará en Barcelona con la principal novedad del dominicano Chris Duarte, su máximo anotador en la ACB con 11,7 puntos por partido, con la intención de asaltar el Palau Blaugrana por segunda vez consecutiva, tras el contundente 59-81 en el segundo partido de los cuartos de final de la pasada temporada.