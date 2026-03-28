El Unicaja, a dar la sorpresa en el Palau ante un Barça irregular

El equipo malagueño, séptimo, y el azulgrana, quinto, están empatados con quince victorias y ocho derrotas, al igual que el Kosner Baskonia y Asisa Joventut, y Unicaja podría tener alguna ventaja por haber tenido toda la semana para preparar el encuentro mientras que el Barça, por el contrario, ha tenido que disputar dos partidos de Euroliga.

La principal novedad con respecto la última vez que el Unicaja se enfrentó al Barça en el Carpena es su entrenador, Xavi Pascual, que ha dirigido a los azulgranas en 16 encuentros en la competición, con 12 victorias y cuatro derrotas.

Los duelos entre el Unicaja y el Barça son un clásico del baloncesto español, ya que se trata de dos equipos que se han enfrentado a lo largo de la historia en infinidad de ocasiones. En total han sido 148 las veces que han jugado en las diferentes competiciones, con un balance muy favorable al poderoso conjunto culé con 46 victorias cajistas por 102 del Barça.

En el Palau Blaugrana han sido 13 veces en 43 partidos las que el Unicaja ha logrado ganar y sabe lo que es vencer allí en los últimos años, ya que lo ha hecho hasta en cuatro ocasiones desde que Ibon Navarro, que aterrizó en 2022, está al frente del banquillo malagueño, dos en la liga regular y otras dos en el play off.

De hecho, el Unicaja venció en su última visita a Barcelona, donde se impuso (59-81) en el segundo partido de cuartos de final del play off de la pasada temporada.

En la presente temporada, los azulgranas superaron al Unicaja en su visita al Carpena en el arranque de la temporada (77-83), en un duelo resuelto en el último minuto a favor de los visitantes.

El técnico del Unicaja, Ibon Navarro, podrá contar con el alero dominicano Chris Duarte, ya recuperado de una lesión muscular en el gemelo derecho.