Jokic firma un nuevo triple doble, OKC no falla y los Cavs arrollan a los Heat

Jokic se acerca cada vez más a los 200 triples dobles en su carrera. El triple MVP suma 194 y dirigió el nuevo triunfo de los Nuggets, esta vez un 135-129 en casa contra los Utah Jazz.

El serbio conectó trece de sus 16 tiros de campo y contó con el apoyo de un Jamal Murray de 31 puntos para que los Nuggets incrementaran su balance a 47-28.

Denver es cuarto, detrás de Los Ángeles Lakers, terceros, de los San Antonio Spurs, segundos, y de unos Oklahoma City Thunder que volvieron a la senda del triunfo con un cómodo 131-113 en casa contra los Chicago Bulls.

Shai Gilgeous Alexander anotó 25 puntos y certificó la eliminación de los Bulls de la contienda por la postemporada.

En Cleveland, los Cavs hurgaron en la herida de unos Miami Heat que perdieron seis de sus últimos siete partidos. Curiosamente, la única victoria de los de Florida en este tramo llegó precisamente contra los Cavs.

Max Strus, ex de los Heat, selló 29 puntos y conectó ocho triples. Evan Mobley logró un doble doble de 23 puntos y diez rebotes en una noche en la que Jarrett Allen regresó con 18 puntos y diez asistencias tras perderse los anteriores diez encuentros por una lesión en el tendón de una rodilla.

Entre los demás resultados de la noche, los Houston Rockets ganaron 119-109 en el campo de unos Memphis Grizzlies sin el español Santi Aldama, baja hasta el final de la temporada por un problema en la rodilla derecha.

Los Boston Celtics remontaron 16 puntos de desventaja ante los Atlanta Hawks y les doblegaron 109-102 con 36 puntos de Payton Pritchard. El novato madrileño Hugo González aportó tres puntos y dos rebotes.