La recuperación del Casademont afronta una dura prueba en la cancha de La Laguna Tenerife

El conjunto aragonés logró romper en casa la semana pasada su nefasta racha de derrotas en liga ante un rival directo, el San Pablo Burgos, lo que permitió al equipo de Joan Plaza coger aire para el tramo final de la campaña.

La siguiente parada de la escuadra zaragozana es el pabellón Santiago Martín de Tenerife, una plaza en la que el técnico del Casademont espera un duelo "difícil" ante un conjunto que, en sus dos últimos enfrentamientos, logró "barrer" al Valencia Basket, segundo clasificado, y "arrasar" al Unicaja.

No obstante, el entrenador catalán se mostró este viernes contundente sobre cómo debe afrontar el equipo este encuentro: "El agua la notamos en el cuello igualmente y hemos de ir a cualquier cancha a competir".

Para ello, Plaza consideró que el Casademont deberá evitar "hacer regalos" a sus rivales, que los jugadores salgan al parqué "convencidos" de que pueden competir a un buen nivel y tratar de llegar al último cuarto con opciones de ganar.

Todo ello, frente a un adversario que recientemente ha incorporado a sus filas al australiano Patty Mills, "el fichaje del año" e incluso "del último lustro", según el técnico rojillo, que supone "un salto de calidad enorme" para los tinerfeños.

En lo que se refiere al juego, el Casademont deberá seguir avanzando en sus asignaturas pendientes, el porcentaje de triples y las pérdidas de balón.

Dos cuestiones por las que Plaza mostró el viernes prudencia, a pesar de la mejoría lograda, sobre todo, en los tiros de tres, contra el San Pablo Burgos: "Hasta que no lo haces tres partidos seguidos, no me creo nada", destacó.

A Tenerife viajará el conjunto aragonés en buen estado físico, aunque será duda el estadounidense Isaiah Washington, que completó un magnífico encuentro el pasado sábado, pero que no ha podido entrenar durante la semana debido a un virus estomacal.