Mills, el atractivo del Tenerife ante el Casademont Zaragoza

El escolta australiano ya ha jugado dos encuentros con el cuadro insular. El primero en Trieste dentro de la Liga de Campeones FIBA, y el segundo dentro de la Liga ACB ante el Unicaja en el Martín Carpena, con dos buenos partidos del australiano.

Mañana lo hará en casa por primera vez y ante su público y ha generado una gran expectación ante los aficionados.

Pero este acontecimiento no debe despistar al equipo del objetivo, que es el triunfo para seguir peleando por estar entre los ocho primeros.

El Tenerife es octavo, pero el Surne Bilbao, noveno, está apretando en busca de estar entre los ocho primeros.

La victoria es casi obligada para el cuadro insular y, para ello, deberá mantener la intensidad defensiva que ha demostrado en las últimas jornadas liguera, así como la fiabilidad en el juego ofensivo para poder sacar la victoria adelante ante un rival que se está jugando la permanencia.