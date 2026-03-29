El brasileño Leo Meindl (San Pablo Burgos) alcanza los 1.000 puntos en la liga española

Desde su llegada a la ACB, Meindl ha construido una trayectoria basada en la regularidad y la versatilidad ofensiva y temporada a temporada ha ido aumentando su peso, destacando por su capacidad para anotar en distintas situaciones.

En la temporada 2020‑2021, con el Urbas Fuenlabrada en su año de debut en España, anotó 395 puntos en 36 partidos y al año siguiente, sumó 368 puntos en 28 encuentros.

Está temporada, con el Recoletas Salud San Pablo Burgos, tras varios años fuera de la ACB, hasta el momento ha anotado 244 puntos en 24 partidos.

Con todavía margen por delante en la temporada, Meindl sigue ampliando su legado en la ACB, reafirmándose como una pieza clave para el conjunto burgalés.