El Joventut pierde a Tomic y Birgander para los cuartos de final ante el AEK griego

Las pruebas médicas a las que se han sometido ambos jugadores han confirmado que Tomic sufre una lesión en los isquiotibiales de la pierna derecha y Birgander otra en la fascia plantar del pie derecho. En los dos casos el período de baja será, como mínimo, de tres semanas.

Ante Tomic se lesionó en el último encuentro de la fase de grupos de la Champions ante el Unicaja Málaga. El croata reapareció en el último partido de la Liga Endesa ante el Dreamland Gran Canaria, pero solo pudo estar minuto y medio en pista al resentirse de su dolencia. Un encuentro en el que ya no participó Birgander por sus problemas en la fascia.

Por tanto, el Asisa Joventut tendrá que jugarse su pase a la Final a Cuatro de la Liga de Campeones, que precisamente se disputará en el Olímpic de Badalona, sin sus dos interiores más determinantes. Y el técnico, Dani Miret, deberá echar mano de los jóvenes Michael Ruzic y Miguel Allen para jugar en la posición de '5' en los próximos compromisos.