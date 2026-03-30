Jaume Ponsarnau amplía su contrato con el Surne Bilbao hasta 2029

El técnico catalán, que cumple su cuarta temporada en el banquillo de los 'hombres de negro', ha comparecido ante los medios de comunicación junto a la presidenta, Isabel Iturbe, y el director deportivo, Raya Pueyo.

Ponsarnau (Tárrega/Lleida, 1971) fichó por el Bilbao Basket en junio de 2022 para sustituir en el cargo a Alex Mumbrú y con 189 partidos oficiales es el segundo entrenador con más encuentros dirigidos en la historia del equipo vizcaíno, solo por detrás de Txus Vidorreta.

En sus tres campañas ya completadas en la Liga Endesa, el Surne Bilbao fue 12º en la 2022-23 (con un balance de 14 victorias y 20 derrotas), 13º en la 2023-24 (13-21) y 16º en la 2024-25 (11-23). En la actual después de 25 partidos es noveno (14-11), a una victoria de las posiciones de 'playoff'.

En competiciones europeas, tras una primera temporada en la que cayó en la segunda fase de la Liga de Campeones, el Surne Bilbao de Ponsarnau ha alcanzado al menos las semifinales en las tres últimas ediciones de la Copa FIBA Europa y ganó la de la campaña 2024-25, primer título del club vasco en la elite.

Esta ampliación de contrato se ha concretado a dos días de que el Surne Bilbao dispute el miércoles en la pista del Szombathely húngaro la ida de las semifinales del torneo.