Ponsarnau, tras renovar hasta 2029, "agradecido e ilusionado" con el futuro el club

"Creo que el futuro es muy ilusionante", recalcó el catalán en la rueda de prensa en la que se confirmó esa renovación que compartió con la presidenta del Bilbao Basket, Isabel Iturbe, y el director deportivo, Raya Pueyo, y en la que estuvieron presentes los capitanes Harald Frey y Tryggvi Hlinason.

Ponsarnau señaló que esta continuidad en el proyecto está enfocada a "hacer un paso adelante" bajo "la filosofía de las tres H: humildad, hambre y honestidad".

"Humildad para trabajar para ser mejores. No puedes trabajar para ser mejor si no crees que puedes mejorar. Hambre porque queremos ganar todos los partidos. Todos. Y honestidad por cómo queremos ganar todos esos partidos y estar centrados en lo que tenemos que hacer y en cómo prepararnos", reflexionó.

Sobre su periodo de cuatro años destacó la "muy buena respuesta a las derrotas" desde todos los ámbitos del club por lo que significa de "creer en lo que tenemos".

"La prueba está en el mercado de jugadores, nosotros hemos hecho muy pocos cambios durante las temporadas y han sido no para cambiar sino para mejorar. Somos un 'rara avis' en este mundo profesional. Hemos sido competitivos en ACB y en Europa y es un mérito que hemos tenido todos", explicó.

"No hemos querido ganar de cualquier manera y casi nunca hemos perdido de cualquier manera. Eso también ha sido un valor muy importante", añadió Ponsarnau, quien no quiso poner ni techo ni objetivos concretos para el equipo en este nuevo ciclo.

"Queremos poner el techo más alto. Lo que pasa que hay una realidad y es que no depende solo de nosotros, depende también de los rivales y de las circunstancias. Lo que está claro es que tenemos el hambre de hacerlo y creemos que lo vamos a hacer porque cada vez tenemos más mimbres", subrayó.

Por su parte, Rafa Pueyo aseguró que la "experiencia, el conocimiento, el compromiso y la forma de ser avalan" la renovación de Ponsarnau y que desde la parte deportiva la confianza está basada "en lo que ha hecho" y sobre todo "en lo que lo que puede hacer y queremos hacer juntos".

"El proyecto deportivamente quiere crecer. El club quiere dar pasos adelante y esos pasos Jaume ya los ha dado su carrera. Queremos aprovechar esa experiencia y creemos que es el entrenador óptimo para acompañarnos en este en este camino que queremos seguir", recalcó.

Por último, Isabel Iturbe aseguró que "es un buen día para la familia del Bilbao Basket" y compartió la "satisfacción" del consejo de administración "por seguir de la mano de un profesional al que le avalan los resultados" y una persona "honesta y comprometida que comparte y representa nuestros valores".