El alero inglés Cameron Hildreth ficha por el Girona hasta final de temporada

Hildreth, de 23 años y 1,95 metros de altura, viene de jugar 35 partidos con el equipo filial de los Indiana Pacers en la Liga de Desarrollo de la NBA, donde ha promediado 13,3 puntos y 3,4 asistencias (con un 49,9% en tiros de campo) en 26,5 minutos por encuentro.

El nuevo exterior del Girona empezó a jugar en el Surrey Scorchers de la Liga inglesa antes de fichar por la Universidad de Wake Forest de la NCAA, donde militó desde la temporada 2021-22 hasta la 2024-25, antes de saltar a la G League.

Cameron Hildreth, que también ha sido internacional por Inglaterra sub-16 y sub-18, llega para cubrir la baja de larga duración del escolta argentino Maxi Fjellerup, recientemente operado en su tobillo derecho.

"Después de la lesión de Maxi, consideramos que teníamos que reforzar el juego exterior del equipo, y Cameron es un jugador muy versátil: ha jugado de 3 y de 2, e incluso esta temporada ha actuado de 1 en su equipo a causa de las lesiones que han tenido", ha explicado el director deportivo del Bàsquet Girona, Fernando San Emeterio.

San Emeterio también ha destacado de Hildreth que "tiene una buena capacidad para jugar en transición, así como para acabar dentro de la pintura y, desde ahí, asistir a sus compañeros".

"Creemos que aporta una buena intensidad defensiva y una energía que se acoplará muy bien con nuestra filosofía, y por eso hemos decidido incorporarlo", ha concluido.