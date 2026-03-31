El Baskonia, próxima parada de un exigente calendario para un Casademont en apuros

Los rojillos, decimoquintos, viajan a Vitoria para disputar un duelo aplazado que corresponde a la decimonovena jornada y que les medirá con el cuarto clasificado, un rival que, como ha observado este martes el técnico del Casademont, Joan Plaza, destaca por su verticalidad.

La difícil cita en el País Vasco llega después de que el conjunto aragonés cayera la semana pasada ante La Laguna Tenerife (99-76) en un partido en el que no dio una buena imagen.

Por ello, el reto será doble, pues deberán recuperar las buenas sensaciones y ante un difícil adversario, en el que tendrán que contrarrestar su velocidad y aplicar una defensa "muy solidaria".

"Tenemos que tener muchas herramientas y en el uno contra uno va a ser difícil, y si no nos ayudamos mucho, vamos a sufrir", ha señalado Plaza.

Al Buesa Arena llegarán también después de que el Casademont venciera en casa en la ida por 107-88 a los vitorianos, aunque en este caso tendrán enfrente a un adversario arropado por su afición en un complicado escenario.

Para el duelo, el técnico ha esperado que Christ Koumadje pueda entrenar "con normalidad", a la vez que ha detallado que los efectivos que estaban tocados la semana pasada ya han podido ejercitarse "con algo de prudencia".

La del Baskonia será una de las exigentes citas del calendario más cercano del Casademont, que, a falta de diez encuentros, se encuentra en la parte baja de la tabla, con los puestos de descenso muy cerca.

En este contexto, Plaza ha señalado que si el equipo sigue haciendo lo mismo que ha hecho hasta hace un mes y medio, al conjunto no le "da".

"Hemos de hacer algo más, porque lo único que conseguiremos son las mismas seis victorias, o menos, de las que se han conseguido", ha recalcado.

Por ello, ha considerado que "todo el mundo ha de priorizar el equipo antes que sus propios números" y no solo en el plano ofensivo, sino también defensivamente.