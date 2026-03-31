El Surne Bilbao, a encarrilar en Hungría el pase a su segunda final europea

El equipo bilbaíno, con su técnico Jaume Ponsarnau recién renovado hasta 2029, parte como favorito avalado por una trayectoria prácticamente inmaculada en una competición en la que después de tropezar en el debut frente al Peristeri encadena trece victorias consecutivas.

"Todo empieza por el respeto. Una de las cosas que nos han permitido ser competitivos en Europa ha sido sin ninguna duda respetar a nuestros rivales", advierte el técnico catalán, quien contará un partido más con la sensible baja por lesión del base noruego Harald Frey.

El Szombathely se ha metido entre los cuatro mejores equipos tras pasar las dos primeras fases como segundo de grupo, en la primera por detrás del Casademont Zaragoza y en la segunda tras el UCAM Murcia, y eliminar en el cuartos de final con ciertos apuros al Bosna Sarajevo.

El escolta Zoltan Perl, cuarto anotador del torneo con 18,6 puntos por partido, es el líder del equipo dirigido por el serbio Milos Konakov en el también destacan el base Benedek Varadi (32/74 en triples, un 43,2 %) y el pívot puertorriqueño Arnaldo Toro, con promedio de dobles figuras (10,4 puntos y 11 rebotes).

"Es un equipo que busca el triple y que lo encuentra muy bien. Vamos a tener que estar sólidos. Creemos que nuestra defensa es buena contra su estructura de juego, pero tenemos que hacerla muy bien. Y ahí está el reto", recalca Ponsarnau.

El Surne Bilbao es el tercer equipo de la Liga Endesa que visita esta temporada el Arena Savaria, un pabellón con capacidad para más de 4.000 espectadores. Tanto el Zaragoza (74-90) el pasado noviembre como el Murcia (75-80) hace dos meses vencieron en cancha magiar.