El Unicaja, a dar el primer paso ante un clásico

El equipo malagueño está por quinta temporada consecutiva en la lucha por uno de las cuatro plazas para la final a cuatro de la competición, que se celebrará en Badalona, y lo hará ante un viejo conocido con el que también ha vivido batallas en el pasado.

Ambos protagonizarán una eliminatoria al mejor de tres partidos en la que los de Ibon Navarro cuentan con el factor cancha a favor, con el primer partido en casa, el segundo fuera, el próximo miércoles y, en caso necesario, un tercer y definitivo duelo de nuevo en el Carpena.

El Unicaja llega al partido con bajas y muchas dudas, porque a las ya conocidas ausencias del pívot estadounidense David Kravish y del ala-pívot Tyson Pérez, se han unido el alero Jonathan Barreiro, con un esguince de tobillo en el pie izquierdo y el ala-pívot francés Killian Tillie, que padece molestias en la región del aductor derecho.

También el ala-pívot estadounidense James Webb III, con problemas en la rodilla izquierda, además de su compatriota, el pívot Augustin Rubit, que no pudo jugar en el encuentro de la pasada jornada de la Liga Endesa ante el Barça por un virus gastrointestinal, están pendientes de evolución.

El conjunto germano es uno de los grandes de su país con un amplio historial de títulos, como bien avalan sus 11 Bundesligas, 11 Copas de Alemania, cuatro Supercopas de Alemania y el hasta ahora su único título internacional, la Copa Korac de 1995.

En la Bundesliga, marcha en segundo lugar de la clasificación con 19 victorias y siete derrotas, solo superados por el Bayern de Munich. Son, además, el subcampeón de la Copa alemana, torneo en el que solo cedieron en la final ante el Bamberg por un ajustado 74 a 72. En su último encuentro, superó al Braunschweig (73-94)

La primera vez que los dos equipos se midieron fue en el curso 1990-91, cuando el entonces Caja de Ronda cayó en la primera ronda de la Copa Korac ante el Charlottenburg en una eliminatoria a doble partido, con doble triunfo alemán (88-77 y 68-74).

Ya con la actual denominación, los dos conjuntos se reencontraron en la Euroliga en el curso 2001-02, llegando a disputar ocho encuentros a lo largo de los años siguientes (seis de liga regular y dos del Top 16), con un balance de seis triunfos y dos derrotas favorable a los cajistas.

La tercera competición en la que se enfrentaron ambos fue en la Eurocopa en la temporada 2016-17 en los dieciseisavos de final con doble victoria del Unicaja en un curso que acabaría coronando al equipo malagueño como campeón del torneo.

Dos temporadas más tarde, en la 2018-19, volvieron a enfrentarse, esta vez en los cuartos de final, en una serie al mejor de tres con el factor cancha en contra para el Unicaja.

Ahí, el Unicaja se llevó el primer duelo tras imponerse por 90 a 91. Sin embargo, los cajistas no pudieron rematar la eliminatoria, cayendo en el Carpena por 81 a 101 y posteriormente, en el último y decisivo choque en Berlín, por 79 a 75.

En resumen, el balance total es de nueve victorias y seis derrotas en los 15 partidos disputados en todas las competiciones, lo que habla de la igualdad y la dificultad del conjunto berlinés.

Como curiosidad, esta pretemporada los dos equipos se enfrentaron en el primer partido del XIV Torneo Costa del Sol, un encuentro que tuvo lugar en Vélez-Málaga, que se decantó a favor del Unicaja (92-76).