Finaliza la segunda etapa en el San Pablo Burgos del pívot brasileño Augusto Lima

De este modo, el pívot brasileño pone fin a su segunda aventura en el Coliseum, en la que tan solo ha participado en cinco encuentros, una etapa que, a diferencia de su exitoso primer paso por la capital burgalesa, ha resultado mucho más breve y discreta de lo esperado por la afición y la dirección deportiva.

El regreso de Lima se fraguó a mediados del pasado enero, cuando el club buscaba un revulsivo de garantías y veteranía para reforzar la pintura en un momento crítico de la competición y tras la salida de Silvio de Sousa.

Augusto, un viejo conocido de la casa que siempre conectó con la grada por su carisma y entrega, llegó a Burgos como un buen revulsivo, sin embargo el encaje en los esquemas tácticos y el ritmo de competición han sido obstáculos difíciles de salvar en esta ventana temporal tan ajustada.

En lo que respecta a sus números esta temporada, la participación del brasileño ha sido testimonial, pues Lima solo ha podido disputar cinco encuentros en esta segunda etapa en la ACB con el conjunto azulón.

Durante estos partidos, sus promedios se han alejado de sus mejores registros históricos en la liga, aportando en 18 minutos de juego 3 puntos y 6 rebotes en total.

Con esta salida, el equipo burgalés libera una ficha que podría ser clave para reestructurar el equipo en el tramo decisivo de la Liga Endesa, buscando otros perfiles más dirigidos al juego exterior, ya que con Ethan Happy, Luke Fischer y Yannick Nzosa el juego interior queda cubierto y el problema de cupos provocado por la lesión de Dani Diez ya está solucionado.