Los Capitanes buscan hacer historia en sus primeros playoffs de la G-League

El quinteto del entrenador brasileño Vitor Galvani debutará en los cuartos de final de la liga de desarrollo de la NBA como favorito para eliminar a la filial de los Portland Trail Blazers.

La temporada regular 2025-2026 fue la mejor para los Capitanes desde que se presentaron en el circuito en la campaña 2021-2022.

Terminaron en el segundo lugar de la Conferencia del Oeste con 24 triunfos y 12 derrotas, a sólo dos victorias del líder South Bay Lakers.

Con una plantilla plagada de talento latino el equipo de la capital mexicana está llamado a superar a los Rip City Remix, quinteto que acabó séptimo del Oeste con marca de 19 juegos ganados y 17 perdidos.

Para hacer buena su condición, Capitanes depende del liderazgo del chileno Felipe Haase, su capitán, quien además de los puntos que aporta, es el hombre que da equilibrio al equipo, y del dominio bajo la tabla del dominicano Andersson García.

También será fundamental que James Bouknight y Boo Bui mantengan la mano caliente en la búsqueda del aro.

Uno de los problemas a cuidar para Capitanes será su inestabilidad emocional que le hace perder el control de partidos que domina.

A pesar de la diferencia en los récords de ambos equipos los Rip City Remix saben cómo lastimar a los hombres de Galvani.

En el par de enfrentamientos que tuvieron en la campaña regular Capitanes triunfó 130-104 en el primer encuentro, pero el Remix venció 133-119 en su segundo choque; ambos fueron en la Arena Ciudad de México.

En sus enfrentamientos históricos, el equipo estadounidense domina con cuatro triunfos a tres.

Rip City basa su fuerza en el juego físico en la pintura. Tiene en Sean Pedulla a uno de sus principales anotadores y en Alex Reese a una doble amenaza como especialista en rebotes y efectivo en el aro.

La principal debilidad del quinteto de Jim Moran radica en la eficiencia de su defensa perimetral que sufrirá si Bouknight y Boo Buie salen conectados.