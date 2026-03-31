Básquetbol
31 de marzo de 2026 - 11:25

Los Capitanes buscan hacer historia en sus primeros playoffs de la G-League

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México, 31 mar (EFE).- Los Capitanes de la Ciudad de México buscarán este miércoles hacer historia en su primera participación en los playoffs de la G-League en su enfrentamiento ante los Rip City Remix.

Por EFE

El quinteto del entrenador brasileño Vitor Galvani debutará en los cuartos de final de la liga de desarrollo de la NBA como favorito para eliminar a la filial de los Portland Trail Blazers.

La temporada regular 2025-2026 fue la mejor para los Capitanes desde que se presentaron en el circuito en la campaña 2021-2022.

Terminaron en el segundo lugar de la Conferencia del Oeste con 24 triunfos y 12 derrotas, a sólo dos victorias del líder South Bay Lakers.

Con una plantilla plagada de talento latino el equipo de la capital mexicana está llamado a superar a los Rip City Remix, quinteto que acabó séptimo del Oeste con marca de 19 juegos ganados y 17 perdidos.

Para hacer buena su condición, Capitanes depende del liderazgo del chileno Felipe Haase, su capitán, quien además de los puntos que aporta, es el hombre que da equilibrio al equipo, y del dominio bajo la tabla del dominicano Andersson García.

También será fundamental que James Bouknight y Boo Bui mantengan la mano caliente en la búsqueda del aro.

Uno de los problemas a cuidar para Capitanes será su inestabilidad emocional que le hace perder el control de partidos que domina.  

A pesar de la diferencia en los récords de ambos equipos los Rip City Remix saben cómo lastimar a los hombres de Galvani.

En el par de enfrentamientos que tuvieron en la campaña regular Capitanes triunfó 130-104 en el primer encuentro, pero el Remix venció 133-119 en su segundo choque; ambos fueron en la Arena Ciudad de México.

En sus enfrentamientos históricos, el equipo estadounidense domina con cuatro triunfos a tres.

Rip City basa su fuerza en el juego físico en la pintura. Tiene en Sean Pedulla a uno de sus principales anotadores y en Alex Reese a una doble amenaza como especialista en rebotes y efectivo en el aro.

La principal debilidad del quinteto de Jim Moran radica en la eficiencia de su defensa perimetral que sufrirá si Bouknight y Boo Buie salen conectados.