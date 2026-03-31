Nia Coffey se despide del Valencia Basket y pone rumbo a la WNBA

Coffey llegó al Valencia Basket el pasado mes de diciembre y firmó un contrato con varias salidas que empezaban a principios de marzo y que incluían la opción de que permaneciera en el club hasta "finales de abril", según cuándo se incorporara a la WNBA.

Tras dejar pasar ambas partes la opción de finalizar el contrato con el inicio del mes de marzo, la jugadora ha decidido activar la cláusula de salida que le permite abandonar ahora el club.

Durante su etapa en Valencia, la interior ha disputado un total de 24 partidos entre la Liga Femenina Endesa, la Euroliga y la Copa de la Reina, título que logró levantar este domingo tras la victoria del Valencia Basket en la final ante el Jairis.

En la Liga Femenina Endesa, donde ha disputado 15 partidos, Coffey promedió 7,7 puntos, 3,5 rebotes y 7,5 créditos de valoración en 20 minutos por encuentro.

La entidad ‘taronja’ agradeció a través de su comunicado “el trabajo, profesionalidad y predisposición” de Coffey durante su estancia en el club además de “desearle la mayor de las suertes” en su futuro.