111-94. Los Rockets alejan a los Knicks de Boston

Los Rockets solo pasaron diez segundos por detrás en el marcador, entre el tiro libre inicial de Jalen Brunson y la respuesta inmediata de Amen Thompson con un mate.

Los Rockets dominaron el partido desde ese mate para el 2-1 hasta el final del encuentro sin interrupción, con una diferencia máxima de 21 puntos en el último cuarto.

Kevin Durant lideró el triunfo coral de los Rockets con 27 puntos, Reed Sheppard sumó otros 20 puntos, Amen Thompson y Tari Eason terminaron con 17 cada uno, mientras que Alperen Sengun firmó un doble-doble con 13 puntos y 10 asistencias.

Para los Knicks, su máximo anotador fue Karl-Anthony Towns con 22 puntos, mientras que Jalen Brunson tuvo que conformarse con 12 puntos tras una noche de poco acierto en Houston (5 de 14 en tiros de campo).

El triunfo mantiene a los Rockets (46-29) en la sexta posición del Oeste, empatados con los Minnesota Timberwolves. Su margen sobre el 'play-in', que marcan los Phoenix Suns (42-34) es ahora de 4,5 partidos, prácticamente imposible de revertir.

Por su lado, los Knicks (48-28) acumulan tres derrotas, una mala racha a semanas de los 'playoff'. Terceros en el Este, tienen a Boston (50-25) por delante 2,5 partidos y a los Cleveland Cavaliers (47-28) pisándoles los talones por detrás.