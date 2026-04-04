136-134. Jokic doblega a los Spurs en la prórroga

Con este resultado ante uno de los rivales más temidos del Oeste, los Nuggets amplían a ocho su propia racha de triunfos, confirmando que también pasan por un gran momento de forma en el punto clave de la temporada, a las puertas de los 'playoff'.

Además de sus 40 puntos, Jokic firmó 13 asistencias, 8 rebotes y 3 tapones. En frente, Victor Wembanyama terminó con 34 puntos, 18 rebotes, 7 asistencias y 5 tapones.

Christian Braun sumó 21 puntos para los Nuggets, mientras que Stephon Castle puso 20 para San Antonio.

Los Spurs dominaron el tiempo reglamentario prácticamente de principio a fin, pero los Nuggets lograron forzar la prórroga al empatar a 124 a 6,5 segundos del final con un mate de Aaron Gordon.

Wembanyama tuvo en sus manos la canasta de la victoria sobre la bocina, pero su tiro rebotó en el aro.

Jokic se adueñó entonces de la prórroga con 7 de los 12 puntos de Denver, que acabarían dando la victoria a los locales.

Los Nuggets (50-28) son cuartos del Oeste, aunque con su triunfo presionan a unos Lakers (50-27), terceros, que han perdido a Luka Doncic y Austin Reaves hasta el final de la temporada regular por lesión.

Por su parte, los Spurs (59-19) dicen prácticamente adiós con esta derrota a la posibilidad de dar el zarpazo a los Oklahoma City Thunder (61-16) en el liderato del Oeste.