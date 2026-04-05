91-73. Aday Mara se doctora y mete a Michigan en la final del 'March Madness' contra UConn

Mara, pívot de 20 años y 2,21 metros, se convertirá en el primer español en jugar una final universitaria tras haber hecho historia como el primero en disputar una Final Four.

El aragonés se adueñó de la pintura con una actuación estelar en el Lucas Oil Stadium de Indianápolis, escaparate perfecto para su probable salto a la NBA. Firmó 26 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias y 2 tapones, para cerrar el duelo como máximo anotador.

Los Arizona Wildcats son un equipo especialista en desgastar al rival cargándolo de faltas y en generar ventajas desde las penetraciones y el tiro libre.

Así arrancaron hoy: provocaron dos faltas de Yaxel Lendeborg, el otro pilar de Michigan junto a Mara, en un lapso de cinco segundos que le enviaron al banquillo a las primeras de cambio.

Pero Michigan liderado por Mara, arrancó con un 10-1 en un abrir y cerrar de ojos del que Arizona nunca se pudo recuperar.

Cuando Landeborg volvió a la pista, puso un triple para el 22-10, que en ese momento era la máxima diferencia del partido. El puertorriqueño, de origen dominicano, se dobló el tobillo minutos después abandonando el partido rumbo a vestuarios.

Arizona amagó con una remontada con un parcial de 0-9 que les colocó 28-23, pero fue solo un espejismo, el único del partido.

Al descanso, el marcador era de 48-32, con Arizona 16 abajo. Hasta ahora, su mayor desventaja al descanso esta temporada había sido de siete puntos.

Lendeborg salió en el segundo tiempo cojeando, anotó dos triples y volvió al banquillo. Michigan, con un dominio insultante, simplemente no dio opciones a Arizona, incapaz de desplegar las armas que le han hecho temible esta temporada.

La fuerza de Mara en la pintura y el 44 % de acierto de Michigan desde el perímetro fueron una combinación letal para los Wildcats.

Los Wolverines se convirtieron en el primer equipo de la historia en anotar 90 puntos o más en los cinco partidos rumbo a la final. Todos ellos, ganados por dobles dígitos. El lunes, buscarán el segundo título de su historia tras el logrado en 1989.

Se medirán en la final del lunes a los UConn Huskies, que también este sábado se impusieron por 71-62 a los Illinois Fighting Illini.

UConn figura entre los programas más laureados del baloncesto universitario, con un total de seis títulos, incluidos los conquistados en 2023 y 2024.

"Tienen ADN de campeón", dijo Dusty May, entrenador de Michigan, preguntado sobre qué le preocupa de UConn.

La experiencia de los Huskies pondrá a prueba el dominio abrumador y la tremenda capacidad de adaptación al juego del adversario que han exhibido los Wolverines hasta ahora.