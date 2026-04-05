La familia Jáquez celebra el título de Gabriela en el 'March Madness'

"Es increíble. No puedo describir lo orgulloso que estoy de ella. Este ha sido su sueño desde hace muchísimo tiempo, desde tercer grado. Escribió que quería ser jugadora de baloncesto de UCLA y ahora está aquí, cumpliendo su sueño", dijo Jáquez Jr. a ESPN.

Jáquez Jr., con permiso de los Miami Heat para viajar a Phoenix a la final del 'March Madness', presenció junto a sus padres Ángela y Jaime Jáquez el triunfo de Gabriela, que terminó el partido con 21 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias.

Ángela y Jaime, ambos exjugadores universitarios, se conocieron en Concordia University en Irvine (California), de donde es la familia.

Jáquez Jr. también defendió la camiseta de UCLA, el programa más laureado del baloncesto universitario masculino, alcanzando las semifinales en 2021. En 2023, fue seleccionado por los Heat en el 'draft' de la NBA.

"Ve a terminar lo que yo no pude", dijo Jáquez Jr. en un mensaje a su hermana antes de empezar el partido. "Llevas cuatro años trabajando para esto, para este momento, así que sal, déjalo todo en la cancha y disfrútalo", añadió.

Ambos hermanos, aunque nacidos en California, representan a México a nivel de selecciones.

Las UCLA Bruins levantaron este domingo su primer campeonato universitario desde 1978 tras arrollar a las South Carolina Gamecocks por 79-51 lideradas por Jáquez.

"Terminar así lo es todo. Este era el plan y lo hemos cumplido. La mente es muy poderosa; llevábamos preparándonos para esto desde el 25 de septiembre, cuando tuvimos nuestro primer entrenamiento", afirmó Jáquez al finalizar el partido.

"Sabía que lo íbamos a conseguir. (...) Me había imaginado este momento muchas veces", añadió Jáquez, que apunta a la WNBA la próxima temporada.