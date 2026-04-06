Chicago Sky traspasa a su estrella, Angel Reese, a Atlanta Dream

A cambio de Reese, las Atlanta Dream entregaron a Chicago sus elecciones de primera ronda en los drafts de 2027 y 2028, cuyas posiciones aún están por determinar.

Reese fue seleccionada por Chicago en el draft de 2024 -la misma promoción de Caitlin Clark- y aún tenía dos años de contrato de 'rookie'.

La nueva jugadora de Atlanta forjó una intensa rivalidad con Clark desde su etapa universitaria, cuando ambas se enfrentaron en la final del 'March Madness', en la que Reese se impuso con LSU frente a Iowa.

Pero la relación de Reese con Chicago se deterioró el año pasado, su segundo en el equipo, después de que la jugadora cuestionase en declaraciones al Chicago Tribune el rumbo de la franquicia.

Reese dijo que el equipo necesitaba incorporar mejores jugadoras y que valoraría otras opciones si la situación no cambiaba, unas declaraciones por las que fue sancionada.

Las Chicago Sky terminaron la temporada en la penúltima posición, sin posibilidad de disputar la fase final. Las Dream, en cambio, fueron terceras, aunque cayeron eliminadas en primera ronda de 'playoff'.

En un comunicado, la jugadora se mostró agradecida por su fichaje por Atlanta. "Estoy centrada en seguir creciendo como jugadora, competir al máximo nivel, conectar con la afición y darlo todo por las Dream", afirmó Reese.

Dan Padover, mánager general de las Dream, definió a Reese como "una de las jugadoras más influyentes de la liga" y afirmó que "encaja perfectamente" en los planes que está construyendo en Atlanta.

Finalmente, el mánager general de Chicago, Jeff Pagliocca, aseguró que Reese "ha logrado hitos históricos en sus dos primeros años en la WNBA. Le deseamos lo mejor en esta nueva etapa", añadió.