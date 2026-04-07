Aday Mara, en el quinteto ideal del 'March Madness'

Además de Mara, integran el quinteto ideal sus compañeros Elliot Cadeau y Morez Johnson Jr., así como los jugadores de UConn Alex Karaban y Tarris Reed Jr., los cuatro estadounidenses. Cadeau fue elegido como el 'MVP' del torneo.

Mara, pívot zaragozano de 20 años y 2,21 metros, terminó la final con 8 puntos, 4 rebotes, una asistencia, un robo y un tapón.

A lo largo del 'March Madness', el español ha firmado un promedio de 14,7 puntos, 5,7 rebotes, 3,2 asistencias y 2,3 rebotes por partido.

El 'March Madness' ha sido posiblemente el último escaparate para Mara antes de dar el salto a la NBA la próxima temporada, donde las predicciones lo sitúan como un 'pick' de primera ronda del próximo draft, con posibilidades de estar entre los 20 primeros.