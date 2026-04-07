Nando de Colo, exjugador de la NBA y del Valencia, anuncia su retirada tras una lesión

"Creo que es el momento adecuado para pasar a otra cosa", declaró el jugador francés de 38 años, veterano de la NBA con los San Antonio Spurs y Toronto Raptors, al medio especializado Eurohoops.

El jugador sufrió un desgarro en un tendón durante un partido de la liga turca.

Según Eurohoops, socio oficial de la Euroliga, De Colo explicó que su decisión de retirarse es definitiva e independiente de si participa o no en la Euroliga, cuyos playoffs empiezan el 28 de abril.

De Colo ganó en 2010 la Eurocopa con el Power Electronics Valencia, fue medalla de oro con Francia en el Europeo de 2013 y ganó la Euroliga en 2016 y 2019 con el CSKA Moscú.

Entre 2012 y 2014 militó en el San Antonio Spurs, del que pasó al Toronto Raptors.

Fue jugador entre 2019 y 2022 del Fenerbahce, equipo al que regresó el pasado enero tras jugar tres temporadas en el ASVEL francés.

En cuanto a su futuro, el jugador aclaró que su objetivo es centrarse principalmente en ser entrenador.