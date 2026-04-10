'Che' García bromea en su presentación en España y se compara con Cristiano Ronaldo

“Después de la llegada de Cristiano Ronaldo al Real Madrid no había visto tantos periodistas en un lugar”, dijo a los medios de comunicación presentes el técnico de Bahía Blanca (provincia de Buenos Aires, 1965), quien elaboró durante toda la rueda de prensa un discurso de confianza en su equipo y en que no descenderá a Primera FEB: “Mi corazón dice que nos vamos a salvar como sea”.

El preparador amarillo, que renovaría automáticamente una temporada más si clasifica al Gran Canaria para Europa, apeló a ir “paso a paso” para reactivar un proyecto que acumula dieciocho derrotas y sólo siete victorias en liga regular, lo que lo mantiene a un partido del descenso a la segunda categoría del baloncesto español.

“Lo que vi ayer es muy bueno. Vi un equipo con ganas, con forma y con estructura de juego. Jaka Lakovic hizo un trabajo extraordinario. Tengo ideas y cambiaré algunas cositas, pero a estas alturas uno tiene que proponer metas cortas y posibles de lograr. Y para nosotros ahora es Baskonia”, alentó.

García, que descartó la incorporación de nuevos jugadores, destacó que las mayores fortalezas del grupo son el talento individual y colectivo que posee y que no existen “rupturas ni diferencias” en el vestuario, si bien dijo que no sabe “si el equipo siente o no” la situación de pánico por la clasificación: “Si esa es una debilidad, la vamos a borrar enseguida”.

Con 37 años de carrera en 11 países diferentes, el exseleccionador de Argentina, de Venezuela y de República Dominicana afirmó que espera poner su “experiencia” en práctica para ayudar a sus jugadores a ser “sólidos lo más rápido posible”, además de acelerar el proceso de adaptación a su nuevo equipo para “influir más”, pero recordó que no depende solamente de su trabajo, sino que “depende de todos”.

“Si yo no me pudiera adaptar, no me dedicaría a esto. Me educaron para creer si lo veías, pero ahora si uno cree en algo, lo va a ver. Creo firmemente que vamos a salir de esta situación. Lo único que no voy a negociar es la intensidad”, avisó.

García se mostró “muy feliz” de estar en un equipo como el Dreamland Gran Canaria e insistió en que existe “material, jugadores, afición y una cancha muy bonita” para revertir la dinámica y la situación clasificatoria, una tarea en la que, para el argentino, también será clave la afición: “De esto salimos todos, no sólo con un entrenador”.

'Che' García lamentó la baja por lesión de Miquel Salvó y la ausencia de recambio para su compatriota Nico Brussino en la posición de alero, pero subrayó que al baloncesto “se juega de muchas maneras”, por lo que serán capaces de adaptarse “todos” para abrir el abanico de posibilidades tácticas.

El nuevo técnico grancanario no escondió la influencia del dominicano Eulis Báez en su llegada al banquillo, un profesional de “total confianza y respeto con el que tiene una relación muy bonita”, tras dirigirlo en su selección en el Mundial de 2019, y que ahora será su asistente en su segundo periplo en Liga Endesa, después de su paso por el Fuenlabrada.