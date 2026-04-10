La Filología Hispánica de Aday Mara en Michigan

A sus 21 años, el pívot formado en el IES El Picarral de Zaragoza fue seleccionado en el quinteto ideal del 'March Madness' de la NCAA y nombrado como el Jugador Defensivo del Año de la Big Ten, lo que ha disparado su cotización en el próximo 'draft' de la NBA.

Las previsiones de medios especializados le sitúan como una elección tardía en la primera ronda, y le describen como un pívot suplente de garantías por su poder de intimidación.

Su ascenso en los rankings estuvo influido por los 26 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias y 2 tapones que Mara logró en las semifinales entre los Michigan Wolverines y los Arizona Wildcats, antes de que tuviera un papel menos protagonista en la final contra los UConn Huskies, en la que sumó 8 puntos, 4 rebotes, una asistencia, un robo y un tapón.

Pero el pívot de 2,21 metros de altura ha tenido que encajar su actividad sobre la cancha con una exigente agenda académica en Ann Arbor, sede de la Universidad de Michigan.

Mara se transfirió el pasado verano a Michigan procedente de UCLA (California), donde había llegado en agosto de 2023 tras abandonar la disciplina del Casademont Zaragoza, club donde se formó.

La Universidad de Michigan, ubicada en el frío noreste de Estados Unidos, es el epicentro de la investigación pública en este país y su departamento de Lenguas y Literaturas Románicas, donde se enroló el español, es referente en estudios hispánicos.

Además, sus facultades de negocios e ingeniería aparecen a menudo entre las diez mejores de Estados Unidos.

A pesar de tratarse de una universidad pública, este prestigio tiene un alto precio, puesto que la matrícula anual supera los 68.000 dólares anuales para los estudiantes de tercer o cuarto año que no sean del estado de Michigan, como es el caso de Mara.

A ello se suma un gasto estimado de 16.246 dólares en vivienda, más de 1.000 en material formativo, 400 en transporte y más de 2.300 en gastos personales que, según la página web de la universidad, elevan el coste anual por encima de los 88.000 dólares al año.

Por suerte para el español, los principales jugadores de baloncesto de la NCAA reciben una beca completa por parte de su institución que cubre su formación y su vida universitaria.

Esta clase de atletas también tienen una infraestructura de apoyo académico que les permite compaginar los estudios con la práctica deportiva, a través de tutores personales y calendarios más flexibles.

El título del pasado lunes devolvió a los Michigan Wolverines a lo más alto del baloncesto universitario por primera vez desde 1989, cuando lograron su primer título.

Sin embargo, el fútbol americano es el principal deporte de esta universidad, que cuenta con el estadio más grande de Estados Unidos y el tercero del mundo, con capacidad para más de 107.000 espectadores.

Este campo es un habitual en las giras de pretemporada de los clubes de fútbol europeos. En 2014 acogió un partido amistoso entre el Real Madrid y el Manchester United que batió el récord como el encuentro de fútbol con mayor asistencia en Estados Unidos, con un lleno absoluto.