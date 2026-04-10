La WNBA aprueba la expansión a Cleveland, Detroit y Philadelphia entre 2028 y 2030

Aunque la WNBA anunció hace casi un año su plan de expandirse a estas ciudades, la decisión de este jueves de la Junta de Gobernadores de la NBA oficializa la llegada de nuevas franquicias a la liga.

Este 2026, la WNBA, que comenzará el 8 de mayo, ampliará de 13 a 15 franquicias con la incorporación de las Portland Fire y las Toronto Tempo.

Con la llegada posterior de los tres nuevos equipos en Cleveland, Detroit y Philadelphia, la liga alcanzará 18 franquicias en 2030, superando así su máximo histórico de 16 entre 2000 y 2002.

Además, en 2027, las Connecticut Sun se trasladarán a Houston para el regreso de las Comets, la histórica franquicia que ganó los cuatro primeros títulos de la WNBA, desapareció en 2008 y aún hoy se mantiene como la más laureada de la liga.