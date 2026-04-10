Navarro: "No veo un futuro sin Pascual"

"¿Quién sabe dónde estaremos en verano? Pueden pasar muchas cosas. Él es libre de opinar y de decir cómo se siente, pero no veo un futuro sin él para el nuevo proyecto que estamos trabajando juntos. Es un momento difícil para todos en la sección, llevamos tiempo sin ganar, pero vamos a luchar hasta el final", ha asegurado Navarro en declaraciones a Movistar+ desde la pista del Mónaco.

Tras perder este viernes (93-86) en la penúltima jornada de la Euroliga, pero seguir dependiendo de sí mismo para clasificarse por el 'play-in' debido a los demás resultados, el exjugador del Barça ha cerrado la puerta a fichar antes de que termine la temporada.

"Este año no hemos podido reforzarnos por la situación financiera del club. Nos hubiera gustado tener uno o dos apoyos como han tenido otros equipos, pero este año no ha podido ser. Tenemos que hacer dobles esfuerzos, sé que la gente está justa, pero somos los que somos y tenemos que tirar para adelante", ha valorado.

Por otra parte, Navarro ha confirmado que la sección incrementará el presupuesto el curso que viene: "Todo va a mejorar y habrá mayor inversión seguro, y es lo que estamos buscando después de tres años con recortes. El año que viene seguro que tendremos más dinero y haremos un gran equipo".

Por último, ha pedido profesionalidad a la plantilla pese a que el futuro de la mayoría sea incierto: "Los jugadores tienen que darlo todo, independientemente de si salen o se quedan, porque será mejor para el futuro y tienen que ser profesionales y acabar dando el máximo que llevan dentro".