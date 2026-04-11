El San Pablo Burgos desafía al líder en el Coliseum

Porfi Fisac valoró el buen momento de su equipo, con un crecimiento competitivo observado en las últimas semanas, aunque rebajó la euforia.

“El camino todavía es muy largo. Lo único que necesito es gente alrededor que quiera seguir creyendo y creciendo con nuestro equipo”, afirmó.

Será además la primera semana completa de trabajo con Max Heidegger y Jaden Shackelford, incorporados recientemente a la plantilla y que ya debutaron la pasada jornada.

Enfrente estará un Real Madrid intratable, líder de la Liga Endesa con un balance de 23 victorias y 2 derrotas, once triunfos consecutivos y uno de los equipos más dominantes de Europa.

Edy Tavares continúa siendo la gran referencia interior de un conjunto blanco que lidera la competición en tapones y mates.

Fisac apeló al esfuerzo máximo de los suyos para competir ante el gigante blanco: “Tenemos que encontrar un nivel físico y de acierto superior al mostrado hasta ahora si queremos tener opciones”.

Porfi Fisac no escondió la dificultad del reto, pero apeló al carácter competitivo de los suyos para tratar de sorprender al líder.

“Si puedo encontrar el límite de mis jugadores, tiene que ser en este partido. Tenemos que buscar un punto físico y un punto de acierto superior al que hemos mostrado hasta ahora si queremos tener alguna opción”, aseguró.