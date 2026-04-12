136-101: Los Raptors derrotan a los Nets y jugarán los playoffs contra los Cavaliers

En el último partido de la temporada regular, Barnes anotó 18 puntos, se hizo con 12 rebotes y realizó 12 asistencias. Su compañero RJ Barrett fue el máximo anotador del partido, con 26 puntos, mientras que Brandon Ingram, también de los Raptors, anotó 25 puntos.

En los Nets, que llegaron a Toronto con solo nueve jugadores, el máximo anotador fue Tyson Etienne, con 20 puntos, mientras que Chaney Johnson consiguió un doble-doble de 16 puntos y 13 rebotes.

Con su victoria, y la derrota de los Orlando Magic ante los Boston Celtics, los Raptors han terminado la temporada regular en la quinta posición de la Conferencia Este y disputarán la primera ronda de los playoffs contra los Cleveland Cavaliers.

El entrenador de los Raptors, el serbio Darko Rajakovic, declaró que los Cavaliers serán un equipo difícil para los de Toronto.

"Tienen un equipo y un entrenador increíbles. Todo el mundo cree que es uno de los candidatos y estoy de acuerdo. Está cargado y ha tomado buenas decisiones en el cierre del mercado de fichajes. Va a ser una oportunidad increíble para nosotros", explicó.

Por su parte, Barnes declaró tras el partido que estaba "bastante contento" con su temporada, en la que es candidato a ser uno de los jugadores reconocidos por la prensa especializada que cubre la NBA para los All-NBA Teams, así como los al All-Defensive Teams.

"Ha sido una gran temporada. He tenido suerte de no haber sufrido lesiones en toda la temporada. Estar ahí, en la pista, es lo más importante; pero estar en esas categorías y tener mi nombre ahí demuestra que estoy dando el máximo", dijo.

Mientras, los Nets han terminado en la antepenúltima posición, con solo 20 victorias en toda la temporada, y 62 derrotas.

Tras el partido, el técnico de los Nets, Jordi Fernández, declaró que estaba orgulloso del rendimiento de sus jugadores y que excepto por el último cuarto, "estaban haciendo la jugada correcta todo el tiempo".

"Lo único que tengo que decirles es gracias por todo lo que han hecho esta temporada. La energía ha sido positiva, el trabajo de todos ha mejorado. Sé que hay muchas cosas que la gente no ve, pero, este grupo ha hecho un muy buen trabajo", explicó el técnico español.