El analista Álvaro Martín asegura que el ritmo de juego en la NBA es insostenible

"La NBA está jugando a un ritmo insostenible. La ráfaga, el contragolpe, el juego rápido, todo esto se entiende. Los estudios dicen que mientras más rápido llegues al aro, tu porcentaje de tiros es más alto, pero implica un desgaste como el que liquidó el isquiotibial de Luca Doncic", aseveró el analista a Efe.

Martín, quien está al pendiente del cierre de la temporada de la NBA para comentar los playoffs a través de Prime Video, recordó que el estilo más duro de los años 90 permitía una mayor continuidad en los jugadores sin tantas lesiones.

"Antes de la era del triple, te replegabas a la zona pintada y el que lanzara un tiro largo se encomendaba a dios, pero ahora tienes que colapsar de la llave y salir de manera constante porque sabes que van a tirar triples y eso implica salir acelerando y frenando una y otra vez", explicó.

Una situación que, dijo, tendrá que cambiar por el bienestar de los jugadores.

"Contragolpear en cada oportunidad provoca un desgaste físico tremendo, sin contar que nunca antes en la historia de la NBA tenías que cubrir toda la media cancha. Estamos llegando a los límites físicos de la liga", apuntó.

Según el puertorriqueño, la fiebre por el triple, los marcadores altos y el ritmo frenético es provocada y aplaudida por la liga, porque más puntos generan más vistas.

Para muestra la victoria de 150-129 de los Miami Heat sobre los Washington Wizards del 10 de marzo pasado, partido en el que Bam Adebayo anotó 83 puntos, la segunda mejor marca de la NBA.

"La filosofía de los que están a cargo en la liga es que puntos equivale a entretenimiento. El margen de victoria este año, más de 13 puntos por juego, es un récord; la cantidad de juegos definidos por 30 puntos o más, también. La NBA debe tomar cartas porque si siguen corriendo así se van a seguir lesionando muchos jugadores", subrayó.

Un riesgo para el que según Álvaro Martín, Ime Udoka, entrenador de los Houston Rockets, y Joe Mazzulla, de los Celtics Boston, han emprendido acciones con un juego más lento.

"Los entrenadores se tienen que sincerar e imitar a los entrenadores de Houston y Boston que han bajado dramáticamente la cantidad de posesiones porque se han dado cuenta de que no se puede llegar a playoffs con equipo sano si se va a correr tanto", señaló.

El analista, quien se graduó en Harvard, también habló de la globalización de la NBA, que ha servido para que talentos de todas partes del mundo luzcan en la liga incluso sobre las estrellas estadounidenses, algo impensable a finales del siglo pasado.

"El dominio estadounidense era aberrante en los 90, pero las aguas están tomando su nivel porque el talento no pertenece a un país. Estados Unidos aún conserva algunas ventajas, aunque su hegemonía en el baloncesto es accidental y tiene fecha de expiración.La única pregunta es cuándo terminará", concluyó.