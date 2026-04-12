El Hapoel se lleva el derbi de Tel Aviv ante el Maccabi y peleará por los primeros puestos

Los visitantes empezaron mejor sobre el parqué del Aleksander Nikolic Hall de Belgradoy encarrilaron el choque en un gran primer cuarto (14-26). Reaccionaron los macabeos, que mejoraron su producción ofensiva para llevarse el segundo acto por un solo punto (27-26).

Con 41-52 se llegó al descanso y en la reanudación los jugadores que entrena Oded Kattash recortaron otros cuatro puntos para alcanzar los últimos diez minutos con una desventaja de siete (66-73).

Liderado por un inspirado Chris Jones, autor de trece puntos, siete rebotes y once asistencias, el Hapoel frenó la remontada rival y remató su vigésimotercer triunfo, que lo mete de lleno en la lucha por las cuatro primeras posiciones.