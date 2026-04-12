Knicks-Hawks y Cavaliers-Raptors, las eliminatorias de primera ronda en el Este

Los Detroit Pistons y los Boston Celtics, primero y segundo en la clasificación del Este, aún esperan a sus rivales de primera ronda que saldrán del 'play-in' que se disputa a partir de este martes.

En esta última jornada con horario unificado, en el que muchos de los entrenadores reservaron a sus titulares de cara al inicio de la fase final, solo quedaban por definirse las plazas quinta y sexta entre los Atlanta Hawks y los Toronto Raptors, dentro de los seis equipos con acceso directo a 'playoffs'.

Los Hawks, llenos de suplentes, cayeron derrotados frente a los Heat por 143-117, cediendo la quinta plaza a los Raptors, que sí hicieron los deberes venciendo 136-101 a los Brooklyn Nets.

Además, este domingo también se definieron los cruces de 'play-in' a partido único, que enfrentarán a Philadelphia 76ers y Orlando Magic, con el ganador como rival de los Boston Celtics.

El perdedor tendrá una segunda oportunidad frente al ganador del duelo entre los Charlotte Hornets y los Miami Heat para medirse a los Detroit Pistons en la primera ronda.

Hoy, los Magic cayeron 113-108 frente a los Celtics, los 76ers se impusieron por 126-106 a los Bucks en el último partido de Doc Rivers en el banquillo de Milwaukee y los Hornets derrotaron a los Knicks 110-96.

El 'play-in' se jugará entre el martes y el viernes de la semana entrante, mientras que la primera ronda de 'playoffs' comenzará el sábado 18 de abril.

Los Indiana Pacers, campeones del Este en 2025, tenían por delante una temporada prácticamente perdida tras la lesión de Tyrese Haliburton y llevan semanas fuera de la fase final.

- Pistons (1) vs. 76ers o Magic o Hornets o Heat (8)