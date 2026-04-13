El Dubai Basketball ficha a Aleksander Sekulic tras la destitución de Jurica Golemac

El equipo de Emiratos Árabes ha actuado con rapidez para cubrir la vacante en el banquillo con vistas al decisivo encuentro del próximo jueves ante el Valencia Basket en Sarajevo, correspondiente a la última jornada de la fase regular.

Para acceder al 'play-in', el conjunto emiratí necesita imponerse a los taronja y que el FC Barcelona caiga ante el Bayern Múnich.

Sekulic compaginará su nueva responsabilidad con la dirección de la selección eslovena, con la que logró un histórico cuarto puesto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y prepara la clasificación para el Mundial de 2027.

Se trata de su debut en la Euroliga como primer entrenador, aunque ya acumula experiencia europea tras su paso por la EuroCup con el Krka Novo Mesto (2011-2012).

Su trayectoria en clubes incluye etapas en el ERA Nymburk checo (2021-2022), el Lokomotiv Kuban ruso (2022-2024) y el Zenit San Petersburgo (2025-2026). El técnico esloveno atesora un amplio palmarés, con títulos como la liga checa (2022), la liga eslovena (2012) y la Supercopa de Eslovenia (2013).