Iyana Martín aplaza su salto a la WNBA tras su elección en el draft por las Portland Fire

"Tuvimos una conversación con ella y, bueno, fue su preferencia", explicó en una rueda de prensa la mánager general de las Portland Fire, la eslovena Vanja Cernivec, que describió a Martín como un "talento generacional".

"Sabe muy bien lo que quiere. Y para este verano simplemente dijo que necesita descansar", añadió Cernivec, que explicó que Martín prefiere centrarse en la Copa Mundial de la FIBA, que se disputará en septiembre en Alemania.

La temporada de la WNBA arranca este próximo 8 de mayo.

La asturiana, base de 20 años del Perfumerías Avenida fue la única de las 15 jugadoras elegidas en la primera ronda del draft que no estuvo presente la noche del lunes en Nueva York.

Su elección, junto a la de Awa Fam en el número 3, fueron las más altas de la historia para jugadoras españolas en un draft de la WNBA. Además, la también asturiana Marta Suárez fue elegida en la posición 16.

Las Portland Fire son una de las dos franquicias de expansión que debutan en la liga este 2026, junto a las Toronto Tempo, por lo que parten prácticamente de cero en su regreso a la WNBA tras más de 20 años.