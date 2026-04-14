La Euroliga aprueba un nuevo modelo de distribución económica y seguirá con 20 equipos

Según informa la propia ECA, el modelo revisado introduce dos fondos de distribución principales: el relacionado con la retransmisión y el comercial de la liga.

En el primero "los clubes con licencia retendrán el 65 % de los ingresos netos por retransmisión generados en sus respectivos mercados. El 35 % restante se distribuirá a partes iguales entre todos los clubes con licencia".

En el segundo, el fondo de distribución total disponible menos el fondo relacionado con la retransmisión, "el 75 % se distribuirá entre todos los clubes participantes en función de una combinación de rendimiento deportivo, implicación de los aficionados (incluida la asistencia, las audiencias televisivas y la interacción digital) y resultados históricos. El 25 % restante se distribuirá a partes iguales entre los clubes con licencia".

"Tras un ya sólido crecimiento interanual del 18 % en la distribución de los clubes durante la temporada 2025-26, este modelo con visión de futuro sustenta un fuerte crecimiento financiero, y la liga prevé un nuevo aumento de dos dígitos para la temporada 2026-27, alcanzando un nuevo récord histórico".

La Junta también acordó "seguir evaluando posibles mejoras adicionales en los criterios de distribución económica que refuercen el espíritu colectivo de la liga, animen a todas las partes a contribuir al crecimiento del patrimonio colectivo y de los clubes que la integran, y recompensen dichas contribuciones de todos los clubes a título individual".

Asimismo, en la reunión se confirmó el compromiso de "mantener un formato de liga de 20 equipos en formato de todos contra todos para la temporada 2026-27 de la Euroliga, al tiempo que reafirmó su intención estratégica de explorar oportunidades de expansión en un futuro próximo".

Los clubes también "revisaron las mejoras recomendadas en las condiciones de viaje y salud presentadas por la Asociación de Jugadores de la Euroliga, y debatirán posibles medidas de mejora aplicables tanto a nivel de toda la liga como a nivel de cada club".

Además, se respaldó "la exploración inicial de una nueva competición de pretemporada de alto nivel en la que participarían los campeones de la Euroliga y la Eurocopa, lo que podría reforzar aún más el ecosistema competitivo".

La Junta también aprobó mejoras clave en la estructura de la Eurocopa. Entre ellas se incluye el refuerzo del sistema de clasificación basado en el mérito, con al menos 10 equipos que se clasifican a través de su rendimiento en las ligas nacionales, junto con licencias plurianuales para clubes seleccionados.

La Junta recibió asimismo "información actualizada sobre la transición del actual sistema de licencias de 10 años a un modelo de 'franquicia' permanente, cuya finalización está prevista para la temporada 2026-27. Esta transformación tiene por objeto mejorar la estabilidad a largo plazo, aumentar el valor de los activos y abrir nuevas oportunidades de inversión en toda la liga y sus clubes".

También se informó a los miembros de la Junta de que más de 10 clubes y mercados han presentado cartas de interés para unirse a la liga como parte de un próximo proceso de expansión, cuya primera fase exploratoria se lanzará oficialmente en julio de 2026".

Además, informa de que una valoración independiente realizada por JB Capital ha establecido el valor empresarial combinado de la Euroliga y sus clubes con licencia en 3.200 millones de euros" y se prevé que esta valoración crezca aproximadamente un 25 % tras la ejecución del plan estratégico de la liga y la implementación del modelo de franquicia.