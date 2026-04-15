109-97. Los 76ers sobreviven a la apendicitis de Embiid y se medirán a los Celtics

Los Magic, por su lado, tendrán una segunda oportunidad el viernes en una repesca en Orlando contra los Charlotte Hornets, que anoche eliminaron a los Miami Heat. El ganador del Magic-Hornets será el rival de los Detroit Pistons en la primera ronda de 'playoff'.

Los 76ers habían arrebatado el factor cancha de la eliminatoria a los Magic en la última jornada de temporada regular, en la que ganaron a los Milwaukee Bucks mientras Paolo Banchero y compañía cayeron derrotados en Boston.

Nick Nurse suplió la baja muy sensible de Joel Embiid, operado de apendicitis la semana pasada, con Andre Drummond, que aportó 14 puntos, 10 rebotes, tres robos y tres tapones para unos 76ers liderados por Tyrese Maxey, con 31 puntos.

El 'rookie' bahameño VJ Edgecombe sumó 19 puntos y 11 asistencias, Kelly Oubre Jr. también 19 puntos, mientras que Paul George aportó 16 puntos a la cuenta de Philadelphia.

Para los Magic, Desmond Bane terminó con 34 puntos como el máximo anotador del encuentro. Banchero aportó 18 puntos con un pobre 7 de 22 en tiros de campo (31,8 %), incluidos 0 de 5 triples.

De hecho, el tiro exterior fue uno de los puntos débiles de los hombres de Jamahl Mosley esta noche en Philadelphia, con 7 de 27 (25,7 % de acierto).

Aún así, compitieron la eliminatoria y no permitieron a los 76ers alejarse de más de 10 puntos hasta que Drummond les castigó con un triple en el último ataque de Philadelphia para el +12 final.

Los 76ers afrontan ahora una dura eliminatoria de 'playoff' con el factor cancha en contra Boston, segundo clasificado en el Este y uno de los aspirantes al anillo.

Por su lado, los Magic tienen por delante un duelo a vida o muerte contra los Hornets, la revelación en la NBA estos últimos meses, que están liderados por un LaMelo Ball que hoy recibió una multa de 60.000 dólares de la NBA por un acción temeraria contra Bam Adebayo.