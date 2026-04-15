Scariolo: En septiembre hubiera firmado al 101% estar así, sin ninguna duda

"En septiembre hubiera firmado al 101% estar así, sin ninguna duda. Y no conocía a priori la gran diferencia de competitividad de esta Euroliga respecto a todas las anteriores. Porque ha sido la más competitiva, la que ha tenido más grandes equipos, la que ha presentado más dificultades de siempre; lo que es un factor añadido", declaró.

Scariolo asegura que todos son "conscientes de la importancia del partido" pese a que ya ha sido "un buen resultado clasificarnos para el playoff directamente": "Ahora queremos dar un paso más y poder intentar ganar este último partido. El hecho de que los hayamos ganado casi todos no nos da ninguna garantía de ganar también el de mañana".

"Nos hemos ganado a través de una temporada regular excelente el derecho de depender de nosotros mismos para estar en una de las primeras tres posiciones. A partir de ahí la regularidad es una cosa y estar al 100% en un partido es otra, muchas veces tiene razones y causas completamente diferentes", comentó.

El italiano opina que no tacharía la cita de final porque luego hay un playoff aunque cree que es mejor ganar y terminar con ventaja de cancha que no, sin ser esto para él decisivo: "Creo que el equipo está durante los últimos meses, muchos meses, jugando bien, con mucha cohesión, mucha regularidad. Solo en el partido de El Pireo contra el Olympiacos el rival nos ha superado y eso es gracias a nuestra seriedad, nuestra preparación, nuestra organización, nuestra cohesión y nuestro esfuerzo".

Por otro lado se refirió al formato actual de la Euroliga, que seguirá manteniéndose la próxima campaña: "Entiendo las razones de los clubes de buscar, quizá con un número enorme de partidos, los recursos que quizá no se han sido capaces de generar de otra forma, sobre todo de las ligas que no han sido capaces de hacer crecer su movimiento como España".

"Es una postura respetable, pero como hombre de cancha para mi no es una buena fórmula porque enfocado en un calendario donde hay competiciones nacionales, copas, ventanas, etc... genera un colapso que no ayuda a la calidad del juego. No hay que matar a la gallina de los huevos de oro porque luego los huevos no salen y no son ni de oro ni de nada. No me gusta, sé que no le gustan los jugadores y no sé qué postura tomarán; creo que se puede encontrar maneras mejores de buscar recursos sin sobrecargar a los jugadores y perjudicar la calidad del juego", completó.