Traca final con suspense y múltiples combinaciones

No se conoce en esta ocasión el nombre del equipo que acabará esta fase en la primera posición que ahora mismo ocupa el Olympiacos, ni los de los cuatro primeros, ni los de los seis que accederán directamente a cuartos; pero tampoco los que jugarán el denominado 'play-in', la eliminatoria de repesca.

El Barça, décimo con un balance de 20-17, afronta un escenario comprometido en su duelo ante el Bayern Múnich, ya sin aspiraciones, en el Palau Blaugrana. Si gana se garantizará el 'play-in', pero una derrota podría dejarle fuera de esos puestos si el Dubai Basketball, undécimo con 19-18, consigue imponerse en su encuentro frente al Valencia.

No obstante, el conjunto de Xavi Pascual podría terminar octavo si vence y además el Mónaco gana y pierden el Estrella Roja y el Panathinaikos; noveno si los que vencen son los equipos del Principado y el heleno pero cae el serbio; o incluso décimo pese a ganar si cae el cuadro monegasco o si saliendo airoso este, también lo hacen los otros dos conjuntos implicados en la batalla.

El Valencia, segundo con 24-13, depende de lo que haga el Olympiacos ante el Armani Milan para alcanzar la cima. Si el conjunto de El Pireo vence no tendrá opción ocurra lo que ocurra en su duelo ante el Dubai en Sarajevo, pero si cae y los 'taronja' se imponen mandarán en la clasificación. Asimismo se da el caso de que podría terminar segundo aún perdiendo si lo hacen también el Hapoel Tel Aviv y el Real Madrid o tercero si cae, y ganan o los israelíes o los madridistas.

En lo que respecta al conjunto de Sergio Scariolo, tercero con un balance de 23-14, recibe al Estrella Roja en el Movistar Arena, donde solo ha perdido un encuentro este curso en la competición, con la posibilidad de escalar posiciones o de precipitarse. Una victoria le garantiza ser tercero y si viene acompañada de un tropiezo del Valencia subir hasta el segundo puesto.

Ahora bien, la cosa se complica si pierde. En ese caso el Real Madrid se mantendría tercero si también caen el Hapoel IBI Tel Aviv, el Fenerbahce y el Zalgiris de Kaunas; cuarto si solo gana uno de los tres restantes; quinto si lo hacen dos; y sexto si lo logran los tres.

Encuentros de la 38ª y última jornada (+2 GMT):