Unicaja-AEK y La Laguna-Rytas, semifinales de la Liga de Campeones FIBA en Badalona

Redacción Deportes, 15 abr (EFE).- El Unicaja Málaga se enfrentará al AEK Atenas y La Laguna Tenerife al Rytas Vilna lituano en las semifinales de la Liga de Campeones FIBA, cuya fase final se jugará del 7 al 9 de mayo en Badalona sin el anfitrión, el Asisa Joventut, eliminado por el equipo griego.