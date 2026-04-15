15 de abril de 2026 - 17:55
Unicaja-AEK y La Laguna-Rytas, semifinales de la Liga de Campeones FIBA en Badalona
Redacción Deportes, 15 abr (EFE).- El Unicaja Málaga se enfrentará al AEK Atenas y La Laguna Tenerife al Rytas Vilna lituano en las semifinales de la Liga de Campeones FIBA, cuya fase final se jugará del 7 al 9 de mayo en Badalona sin el anfitrión, el Asisa Joventut, eliminado por el equipo griego.
En cuartos, el Unicaja superó en dos partidos al Alba Berlín, mientras que La Laguna Tenerife se deshizo en tres del Galatasaray turco, el último este mismo miércoles por un contundente 99-59.
Sus respectivos rivales batieron al Asisa Joventut por 2-1 y al ERA Nymbruk checo por 2-0.
Las semifinales se jugarán el jueves 7 de mayo y la final, el sábado 9 en el Olimpic de Badalona.