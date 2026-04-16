Dylan Ennis (UCAM Murcia) será operado para solventar sus molestias en ambas muñecas

A falta de que el club como tal haga una comunicación oficial todo apunta a que el veterano jugador de Toronto, de 34 años cumplidos el 26 de diciembre, se perderá los dos meses que restan de temporada y así lo comentó Alejandro Gómez, director general y deportivo del club, aprovechando la rueda de prensa de presentación del estadounidense Jaylen Hands, otro escolta, como relevo del canadiense.

Dylan Jonathan Howell Ennis McIntyre, un referente del equipo tanto dentro como fuera de la pista y un ídolo de la afición murciana, disputó en la presente Liga 25 partidos en los que promedió 10,4 puntos, 3,2 rebotes, 3,6 asistencias, 1,1 recuperaciones y 10,3 créditos de valoración en 24 minutos y 26 segundos por encuentro y eso, además del carácter que imprime en cada acción, es lo que pierde el equipo dirigido por Sito Alonso, que es el tercer clasificado de la competición doméstica con 19 victorias y siete derrotas.

"Lo normal es que tenga que pasar por quirófano y no juegue el resto de temporada. Estamos viendo y analizando muy bien qué es lo mejor o qué tipo de operación es la mejor pero en principio la lesión va para largo", manifestó Gómez en alusión a una ausencia significativa por lo que representa para el equipo.

"Ya no sólo es por lo que aporta en la pista sino por lo que es Dylan y que va más allá de lo que la gente a menudo ve y que es la anotación pues también está su físico, su capacidad de rebote y de defensa... al final es un jugador muy importante para nosotros y no únicamente a nivel de baloncesto sino también por lo anímico", añadió.

Alejandro Gómez puso en valor la profesionalidad del jugador. "Viene haciendo un gran esfuerzo para intentar jugar algunos partidos en los que no estuvo brillante en la anotación porque le dolía y tenía problemas, pero nos pudo ayudar en otras facetas. Nos hubiera gustado continuar con él aunque no estuviera en su mejor momento pero hasta aquí ha podido llegar y le estoy agradecido por el esfuerzo realizado. Ahora vamos a esperar a que los médicos hagan su trabajo", dijo también el máximo ejecutivo del club.

Sobre el futuro de Ennis pensando en si seguirá vistiendo la camiseta del UCAM CB el próximo curso el director deportivo declaró lo siguiente: "Nosotros hemos demostrado siempre tener compromiso con nuestros jugadores, tenemos que planificar las cosas en función de lo que podemos hacer y Dylan es alguien de los nuestros, está con nosotros en los mejores momentos y nosotros siempre estamos con él también ahora en los malos".