El Barça se juega el 'play in' en la despedida europea de Pesic

El entrenador serbo-alemán, que pronto cumplirá 77 años y anunció recientemente su intención de retirarse de forma definitiva, es una figura querida y respetada en la capital catalana por sus exitosas dos etapas en el club (2002-04 y 2018-20), en las que conquistó la primera Euroliga de la entidad (2002-03), dos Ligas (2002-03 y 2003-04) y tres Copas del Rey (2003, 2018 y 2019).

La entidad azulgrana dedicará un homenaje a Pesic antes del duelo, pero tras el salto inicial no habrá margen para más festejos, pues el Barça, décimo clasificado (20-17), quedará eliminado si pierde y el Dubái Basketball, undécimo (19-18), gana como local al Valencia Basket.

No obstante, el conjunto de Xavi Pascual podría terminar octavo si vence y además el Mónaco gana y pierden el Estrella Roja y el Panathinaikos; noveno si los que vencen son los equipos del Principado y el heleno pero cae el serbio; o décimo en el resto de combinaciones.

El Mónaco-Hapoel Tel Aviv empezará a las 19:30, el Dubái-Valencia a las 20:00 y el Panathinaikos-Anadolu Efes a las 20:15, por lo que los azulgranas conocerán los resultados de sus rivales directos mientras estén jugando contra el Bayern (20:30).

En cualquier caso, el cuadro catalán llegará a la cita en un momento delicado, tras haber encadenado tres derrotas en Europa contra rivales directos que han evidenciado las limitaciones de una plantilla cansada y mermada en la dirección de juego por las bajas de los bases Nico Laprovittola y Tomas Satoransky, que podría reaparecer en las próximas fechas.

Tras perderse los últimos cuatro partidos por "una indisposición", no esta descartado que el jugador checo, que este jueves se ha entrenado con normalidad, entre en la convocatoria para enfrentarse al cuadro alemán.

El ambiente en el Palau Blaugrana está enrarecido. Pascual, que tiene contrato hasta 2028, ha supeditado públicamente su continuidad a la construcción de un proyecto competitivo, y el club promete un incremento presupuestario y una renovación que implicará la salida de un grueso importante de la plantilla actual.

En esta tesitura, el Barça tratará de terminar de la mejor manera posible una campaña que, salvo giro drástico de guion, se encamina hacia el tercer curso consecutivo en blanco.

Para vencer al Bayern, el equipo catalán necesitará la mejor versión de sus referentes ofensivos, el escolta Kevin Punter, el alero Will Clyburn y el ala-pívot Tornike Shengelia para superar a un rival que, ya sin presión, ha enlazado cuatro victorias consecutivas.

El triplista Andreas Obst, el talentoso base Neno Dimitrijevic, el aguerrido alero Vladimir Lucic, el poderoso interior David McCormack y el exbarcelonista Oscar da Silva son algunos de los referentes del conjunto dirigido por el experimentado Svetislav Pesic.