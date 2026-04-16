Los Thunder se enfocan en lo que pueden controlar, sostiene Hartenstein

"Nos enfocamos en lo que podemos controlar y partimos de ahí. No sabemos contra quién jugaremos, pero podemos controlar cómo nos preparamos para quien sea que nos toque", dijo el pívot estadounidense-alemán en una rueda de prensa.

"Sabemos lo que tenemos que hacer para ser nuestra mejor versión y trabajamos en diferentes situaciones y diferentes defensas. Así que siempre estamos preparados", agregó.

Los Thunder se encuentran a la espera de conocer su rival para el primer partido de 'playoff' el próximo domingo, después de haber liderado la clasificación de la Conferencia Oeste.

Su oponente saldrá del partido de 'play-in' que se disputa este viernes entre Phoenix Suns y Golden State Warriors.

Más allá de la competición, Hartenstein expresó su deseo de usar su ejemplo para que el baloncesto gane terreno en Alemania, convencido de que cada pequeña acción cuenta para fortalecer la cultura de este deporte en su tierra.

"Trato de impulsar a la comunidad del baloncesto alemán de cualquier forma que pueda y devolver lo máximo posible", defendió.