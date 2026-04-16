Novak Djokovic y Luka Doncic presencian a pie de pista el Real Madrid-Estrella Roja

Ambos accedieron a la cancha a falta de aproximadamente cuatro minutos para el inicio del partido, último de la fase regular de la máxima competición europea, y fueron recibidos con una sonora ovación antes de ocupar su localidad junto a una de las bandas, justo enfrente de la zona de banquillos.

Djokovic se encuentra en la capital de España días antes de que arranque el Masters de Madrid, torneo que se prolongará desde el 20 de abril al 3 de mayo. Por su parte, Doncic, que jugó 216 encuentros y ganó 7 títulos con la entidad madrileña, se está sometiendo a un tratamiento para paliar unos problemas físicos.