Satoransky se entrena con el equipo y podría reaparecer en los próximos partidos

En los últimos días, el jugador ya se había incorporado progresivamente a los entrenamientos y este jueves se ejercitó junto a sus compañeros en la pista del Palau Blaugrana, donde este viernes el Barça se juega frente al Bayern Múnich el billete para el 'play in' de la Euroliga.

En cualquier caso, la entidad todavía no ha confirmado si Satoransky estará a disposición del técnico Xavi Pascual para medirse al conjunto alemán.

El capitán del equipo azulgrana no juega desde el 5 de abril, ante el Casademont Zaragoza en la Liga Endesa, cuando el club comunicó que causaba baja debido a "síntomas de indisposición e importante agotamiento" que padeció en el partido de Euroliga contra el Zalgiris Kaunas, disputado tres días antes del encuentro liguero.

Desde ese comunicado, Satoransky, que en las últimas fechas ha pasado pruebas médicas, se perdió los duelos contra el Panathinaikos, el Mónaco y el Surne Bilbao Basket.