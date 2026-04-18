126-113. Los Cavaliers abren los 'playoff' de 2026 con un triunfo sobre los Raptors

James Harden sumó 22 puntos y 10 asistencias para los Cavaliers. 'La Barba', traspasado a mitad de temporada desde los Clippers, ha disputado los 'playoff' en sus 17 campañas en la NBA, aunque aún persigue un primer anillo.

Max Strus aportó otros 24 puntos. Entre los tres, sumaron 78 puntos para Cleveland.

Los Raptors habían ganado los tres enfrentamientos previos con los Cavaliers esta temporada, aunque el más reciente se remonta a noviembre, mucho antes de la llegada de Harden a Cleveland.

Hoy, plantearon un primer tiempo incómodo para Cleveland, pero la experiencia de jugadores como Mitchell y Harden en 'playoff' marcó la diferencia tras el descanso, al que se llegó 61-54.

Los Cavaliers ganaron el tercer cuarto por 36-22, con 11 puntos de Mitchell, 8 de Strus y 8 de Evan Mobley, que terminó el partido con 17. El parcial en ese tercer cuarto dejó como un trámite los últimos doce minutos de partido.

Para los Raptors, RJ Barrett terminó con 24 puntos, Scottie Barnes con 21 y Brandon Ingram con 17, los mismos que Jamal Shead.

Ambos equipos firmaron altos porcentajes de acierto: los Cavaliers lanzaron con un 55 % en tiros de campo y un 50 % desde el perímetro, por un 52,1 % y un 48,1 % de Toronto, que, sin embargo, solo intentó 71 lanzamientos.

Cavaliers y Raptors volverán a enfrentarse este próximo lunes en el segundo partido de la serie, otra vez en Cleveland.