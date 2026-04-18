Las peñas del Real Madrid piden al club jugar con público ante el Hapoel

Pese que aún no hay una decisión oficial sobre si los blancos podrá contar o no con público en las gradas del Movistar Arena con miras a las eliminatorias previas a la Final Four, sus principales peñas, como altavoz de la afición, solicitaron al club "velar por sus intereses y el de sus aficionados" y poder jugar a puerta abierta.

Esta temporada, ha sido habitual la disputa de encuentros a puerta cerrada en España ante los equipos israelíes de la competición, el Maccabi y el Hapoel, por motivos de seguridad, ya que su visita dio pie a varias protestas por la actual situación política.

Solo el Valencia Basket desoyó las recomendaciones de las autoridades y decidió jugar su partido ante el Hapoel en el Roig Arena con sus abonados en las gradas el pasado 28 de enero.

El Real Madrid finalizó la primera fase con un balance de 24-14, obtuvo el tercer puesto y, por tanto, certificó el factor cancha a su favor para las eliminatorias de cuartos de final ante el Hapoel, sexto.

Ante la amenaza de revivir la eliminatoria sin público, los aficionados blancos firmaron un comunicado conjunto en la red social 'X' para exigir al Real Madrid una reacción y poder tener el "privilegio" de animar desde sus respectivas localidades del Movistar Arena.

"No puede ser que en los partidos más esperados del año los abonados y el resto de madridistas no podamos animar a nuestro equipo. El club tiene que velar por sus intereses y el de sus aficionados y forzar a que se juegue a puerta abierta", expusieron.

Asimismo, apelaron al factor económico para impulsar la reacción del Real Madrid y las pérdidas que conllevar el jugar mínimo dos partidos -la serie es al mejor de cinco-, sin la venta de entradas.

Por ello, los peñistas lamentaron que la decisión es "puramente política" y expusieron el ejemplo del Valencia Basket y de otros equipos de la Euroliga en el resto países participantes en este tipo de situaciones.

"Resulta lamentable que, supuestamente, no se pueda asegurar la seguridad de aficionados cuando en Francia, Italia, Alemania, Grecia, Serbia y Lituania los partidos contra los equipos israelíes se juegan a puerta abierta. E incluso en España, que recordemos que en Valencia jugó con público. Por tanto, no es una cuestión de seguridad, es una cuestión puramente política y de repercusión política", apostillaron.

Por ello, recordaron que la afición 'merengue' se caracteriza por ser "respetuosa", ya que se centra en animar a su equipo y terminaron con la frase: "Queremos animar. Fuera política del deporte".

El Real Madrid disputará como local los dos primeros partidos de la serie el 29 de abril y 1 de mayo. En caso de necesitar de un quinto para desempatar, también se jugaría en el Movistar Arena el 12 o 13 de mayo (aún por determinar).