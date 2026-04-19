94-99. El Breogán castiga a un San Pablo sin acierto

En los minutos decisivos, el conjunto de Porfi Fisac acumuló hasta once fallos que terminaron por condenar sus opciones pese a competir hasta el último minuto y se alejan un poco más de la salvación.

El encuentro arrancó con alternativas constantes y sin un dominador claro, los visitantes golpearon primero, pero la reacción local no tardó en llegar con la aportación interior de Happ y el acierto de Neto.

Sin embargo, el Breogán respondió con rapidez, apoyado en el acierto exterior de Kurucs y Francis Alonso, manteniendo el pulso en un intercambio continuo de canastas.

El tramo final del primer periodo reflejó la igualdad máxima entre ambos equipos, con acciones destacadas de Fischer y Meindl que sostuvieron al Burgos, aunque los visitantes lograron empatar el primer cuarto con un gran acierto desde el perímetro.

En el segundo cuarto, el partido mantuvo la misma dinámica de equilibrio, aunque con un Breogán más consistente que supo frenar el arreón local inicial gracias a un Francis Alonso que se convirtió en el principal referente ofensivo de su equipo.

A medida que avanzaba el cuarto, el Burgos logró recuperar sensaciones con buenas acciones, pero la falta de continuidad defensiva permitió al Breogán volver a tomar el control y dos triples consecutivos del equipo gallego abrieron una brecha significativa hasta irse con una ventaja de 7 puntos al descanso.

El tercer cuarto dejó momentos de dominio alterno, con un Burgos más intenso que llegó a ponerse por delante gracias al empuje de Corbalán y la aparición de Gudmundsson.

Sin embargo, el Breogán no perdió la cara al partido y respondió con su habitual solidez ofensiva para mantener todo abierto de cara al último periodo.

En el tramo decisivo, el encuentro se convirtió en un intercambio constante de golpes.

Corbalán sostuvo a Burgos en ataque, pero los visitantes volvieron a encontrar el acierto exterior con Mavra, Cook y Andric en momentos clave y a eso se sumó la enorme fiabilidad desde la línea de tiros libres del conjunto gallego, que firmó un impecable 13 de 13 hasta ese momento.

Por el contrario, el Burgos pagó cara su falta de puntería en esa faceta, acumulando errores desde el tiro libre que le impidieron culminar la remontada a pesar de mantenerse en el partido hasta los últimos minutos.

En el tramo final, los visitantes gestionaron mejor sus ventajas mientras que los intentos de Gudmundsson, Happ o Meindl no fueron suficientes para revertir el marcador, pero el Burgos tuvo balón para acercarse al Breogán en varias ocasiones, sin embargo el acierto exterior -29%- no acompañó una jornada más a los de Porfi Fisac.

Con esta derrota, el Burgos deja escapar una oportunidad importante en casa de acercarse a la permanencia y afronta las próximas jornadas con la necesidad de reaccionar, mientras que el Breogán certifica prácticamente una nueva temporada en la ACB.

94 - San Pablo Burgos (21+22+26+25): Samuels (12), Corbalán (23), Neto (13), Happ (16), Meindl (9) -cinco inicial - Nzosa (-), Shackelford (0), Gudmundsson (8), Rubio (0), Almazán (2), Díez (5), Fischer (6).

99 - Río Breogán (21+29+20+29): Cook (13), Sakho (9), Quintela (6), Andric (7), Kurucs (9) -cinco inicial- Dibba (4), Apic (0), Alonso (25), Aranitovic (2), Mavra (11), Brankovic (13).

Árbitros: Carlos Cortés, Alberto Sánchez Sixto e Iyán González. Eliminado por cinco faltas personales: Raúl Neto.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 27 de la Liga Endesa disputado en el Coliseum Burgos ante 8.870 espectadores.