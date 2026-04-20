Carla Leite deja el Casademont por el Portland Fire de la WNBA

El club ha hecho público en un comunicado la decisión de Leite, cuya salida de la disciplina rojilla es a petición de la jugadora y tras el pago de la cláusula de salida.
El anuncio llega un día después de que la base gala completara un excelente partido (20 puntos, 6 asistencias y 20 de valoración) en la victoria del Casademont ante el Spar Girona (66-63), que sirvió para que la escuadra aragonesa sellara su tercer puesto en la Euroliga Femenina.
Leite, formada en el Tarbes Gespe Bigorre francés, llegó al club zaragozano en junio del año pasado, después de haber pasado ya por la WNBA, con los Golden State Valkyries, y de ser elegida MVP en la Eurocopa Femenina de 2024-2025.
"Desde Casademont Zaragoza agradecemos a Carla su entrega y profesionalidad y le deseamos suerte y éxitos en su nueva andadura deportiva", ha concluido el equipo aragonés.